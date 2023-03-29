

عرعر 07 رمضان 1444 هـ الموافق 29 مارس 2023 م واس

أطلقت صحة الحدود الشمالية أمس فعاليات المبادرة المجتمعية الرمضانية "صم بصحة "بالعثيم مول في عرعر بمشاركة العديد من الأركان التوعوية.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز الوعي لدى المجتمع والتوعية والتثقيف الصحي واتباع نظام غذائي صحي خلال أوقات الصيام وتقييم المخاطر الصحية، وجمع البيانات بما في ذلك النتائج والاستشارات الطبية، وإكسابهم المهارات والمعلومات اللازمة لترسيخ العادات الصحية، وإيجاد حلول من خلال التعرف على توجهات المجتمع في هذا المجال، وإبراز التحديات التي تواجه الفرد في أسلوب حياة صحية ونشطة ، وتعزيز الوعي بأهمية الصحة الجيدة في الارتقاء بجودة حياة المجتمع.

وأوضح مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية علوان بن صالح الشمراني، أن إقامة هذه المبادرة الصحية تأتي حرصًا من وزارة الصحة لتقديم الخدمات الصحية لأهالي المنطقة والمقيمين فيها، وأيضًا تقديم الرعاية الصحية والبرامج التثقيفية المتنوعة، وإبراز الخدمات الصحية لما يعود بالفائدة لتعزيز الصحة والنفع للجميع.

// انتهى //

14:29ت م

0071





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / صحة الشمالية تطلق مبادرة " صم بصحة " بعرعر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.