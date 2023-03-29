

بريدة 7 رمضان 1444 هـ الموافق 29 مارس 2023 م واس

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، التقرير السنوي للجنة شؤون الأسرة بإمارة المنطقة لعام 2022م ، وذلك خلال استقبال سموه بمكتبه بمقر الإمارة ، مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالقصيم رئيس لجنة شؤون الأسرة عبدالله السباعي ، بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان.

وأشاد سموه بالجهود التي تبذلها لجنة شؤون الأسرة بإمارة المنطقة ، مؤكداً دور اللجنة الهام في تماسك الأسرة والحفاظ على هويتها وقيمها، وتعزيز دورها التنموي في مختلف المجالات بالمنطقة.

واستمع سمو أمير القصيم إلى شرح موجز من رئيس لجنة شؤون الأسرة مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة عن الجهود التي تبذلها اللجنة التي أسهمت في تنفيذ 52 برنامجاً ومبادرة ، و 23 برنامجاً تدريبياً ، مثمناً دعم سموه واهتمامه لبرامج اللجنة التي كان لها الأثر الكبير في تحقيق مستهدفات اللجنة.

// انتهى //

14:14ت م

0069





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير القصيم يتسلم التقرير السنوي للجنة شؤون الأسرة لعام 2022 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.