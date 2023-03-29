شكرا لقرائتكم 100 رحلة يوميًا بقطار الحرمين لنقل المعتمرين في رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - رفعت إدارة قطار الحرمين الرحلات خلال شهر رمضان المبارك، لتصل إلى أكثر من 100 رحلة يوميًا؛ لنقل المعتمرين من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة على الاتجاهين للتيسير على ضيوف الرحمن خلال أوقات الذروة.

يشار إلى أن قطار الحرمين السريع يشهد إقبالًا متزايدًا من الزوار والمعتمرين من قاصدي الحرمين الشريفين خلال شهر رمضان، فيما يقدم خدماته عبر خمس محطات تم تجهيزها بكامل الخدمات، حيث تم تشغيل أكثر من 25 ألف رحلة، منذ انطلاق التشغيل مع تجاوز دقة الوصول للموعد بنسبة 95 % .