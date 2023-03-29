شكرا لقرائتكم الصحة: 270 إصابة كورونا جديدة وتعافي 125 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت وارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 270 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية؛ وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات إلى 833,245 حالة حتى الآن.

حالات التعافي والوفيات

وأضافت وزارة الصحة أنها سجلت 125 حالة تعافٍ جديدة من الفيروس، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 818,920 حالة، فيما لم تسجل أي حالة وفاة، ليبقى إجمالي الوفيات عند 9,630 حالة.

جرعات كورونا

وتابعت الوزارة، أن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة بلغ حتى الآن 69,498,597 جرعة، بينهم 15,988,861 جرعة معززة.