شكرا لقرائتكم وزير البلديات يزور أمانة جدة ويتفقد مشاريعها ميدانياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - زار معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل اليوم مقر أمانة محافظة جدة، والتقى بمعالي الأمين صالح بن علي التركي وبعدد من القيادات، كما اطلع على المشاريع ورعى اتفاقية في مجال إعادة تدوير مخلفات الهدم البناء.

مناقشة أبرز الإنجازات والمستهدفات

واستهل معالي الوزير الزيارة باجتماع خاص مع معالي أمين جدة، عقب ذلك التقى بقيادات الأمانة ومسؤوليها من مختلف القطاعات، واطلع على ميزانية الأمانة والهيكل التنظيمي والكوادر البشرية والنموذج التشغيلي، كما شهد اللقاء استعراض أبرز الإنجازات والمستهدفات والمشاريع المقرر تنفيذها خلال العام القادم، بجانب مناقشة التحديات وسبل معالجتها، بعد ذلك استمع للعرض المقدم من شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني عن مشاريعها وخططها الاستثمارية.

ورعى معاليه توقيع اتفاقية بين شركتي حلول الاستدامة وشركة الفهاد، والتي تهدف إلى توريد كميات من التربة المعالجة الناتجة عن أعمال إعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء وغيرها، وذلك لغرض استخدامها في مشروع تغطية الخلايا 1 ،2، 3 بمردم النفايات بوادي عسلاء.

بعد ذلك وقف معالي الوزير ماجد الحقيل على مركز التحكم في الأمانة واطلع على خدماته وأهدافه ومهامه والمنظومة التي يعمل عليها وتشمل: (منظومة النظافة) وتضم منصة مدينتي، وأنظمة تتبُّع المركبات (avl)، ونظام راصد النظافة، ونظام دعم متخذ القرار٫ ونظام المردم الذكي، بالإضافة لـ (منظومة الطرق) وتحوي نظام راصف، ونظام الرصف الأسفلتي PMMS ، ونظام رخص الحفريات ، ونظام التحكم في الإنارة ، ونظام اسكادا للتحكم في محطات الرفع وتشغيل مضخات تصريف مياه الأمطار ، ومنصة التحكم في خدمات المدينة ، بجانب الخدمات الأخرى التي يقدمها المركز ضمن منظومات الرقابة الإلكترونية.

مستجدات مشروع النقل العام

وزار معالي الوزير مقر شركة مواصلات جدة، واطلع على مستجدات مشروع النقل العام، والذي يستهدف توفير تغطية شاملة بحافلات النقل لجميع أحياء محافظة جدة عبر شبكة متطورة وأنظمة متكاملة من محطات الوقوف، فضلا عن خدمات النقل السريع والتاكسي البحري وغيرها من المشاريع الاستثمارية التي تعمل مواصلات جدة على طرحها.

وتضمنت جولة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية تفقد مشروع تطوير الواجهة البحرية بأبحر والذي يجري تنفيذه على امتداد 2.5 كم ومساحة 180 ألف مترا مربعا بقيمة تجاوزت الـ 229 مليون ريال، وسيضيف قيمة سياحية لعروس البحر الأحمر حيث سيوفر ساحات ومناطق ترفيهية وشواطئ رملية وممشى ومسطحات خضراء، بالإضافة لإتاحة العديد من الفرص الاستثمارية الجاذبة.

واختتم معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان زيارته بتفقد مرسى الأمانة واطلع على مهام وكالة الرقابة البحرية التي تم إنشاؤها حديثاً وأخذ جولة بحرية في شرم أبحر.