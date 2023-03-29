شكرا لقرائتكم نقل مواطن من تايلند إلى المملكة بطائرة الإخلاء الطبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت سفارة المملكة لدى العاصمة التايلندية “بانكوك”، اليوم الأربعاء، نقل مواطن من تايلند إلى المملكة بطائرة الإخلاء الطبي لاستكمال علاجه في أرض الوطن.

وأوضحت السفارة عبر حسابها بموقع “تويتر” على أنه جرى صباح اليوم نقل مواطن بطائرة الاخلاء الطبي من تايلند إلى المملكة لاستكمال علاجه، بمتابعة من وزارة الخارجية ممثلة بسفارة المملكة في بانكوك وبالتنسيق مع وزارة الصحة.

وأكدت أن ذلك يأتي إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة متمنية للمواطن الشفاء العاجل.