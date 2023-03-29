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موعد أذان المغرب في جميع المناطق اليوم 7 رمضان

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شكرا لقرائتكم موعد أذان المغرب في جميع المناطق اليوم 7 رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - يترقب المواطنون والمقيمون في المملكة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء سابع أيام شهر رمضان المباركات.

أذان المغرب في مختلف المناطق

ويحين موعد الإفطار وأذان المغرب في مختلف مناطق المملكة، سابع أيام رمضان، على النحو التالي بمشيئة الله:

مكة المكرمة 6:35 مساء، المدينة المنورة 6:37، الرياض 6:09، بريدة 6:20، الدمام 5:55 ، أبها 6:23.

ويؤذن لصلاة المغرب في تبوك 6:50، وفي حائل 6:29، وفي عرعر 6:33، وفي جازان 6:23، وفي نجران 6:16، وفي الباحة 6:28، وفي سكاكا 6:36.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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