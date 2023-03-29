شكرا لقرائتكم رائد أعمال يروي قصة تأسيس أول مشروع تجاري: والدي أخذ علي ضمانات مكتوبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - روى رائد الأعمال المهندس سامي الحلوة قصة تأسيس أول مشروع تجاري بحياته، والذي بدأه في المرحلة الثانوية.

وقال سامي الحلوة، خلال لقائه ببرنامج الليوان المذاع على قناة “روتانا خليجية”، تلقيت عرضاً بالعمل في محل كمبيوتر، ولجأت إلى والدي أطلب مشورته فأشار عليّ بأن أشارك صاحب المحل وناقشت شريكي في ذلك وتم تأسيس المحل.

امتلاك المشروع بالكامل بمساعدة والدي

وأضاف: كان الجزء الثاني من المحل عبارة عن مركز تدريب وتحملت في تأسيس المحل مبلغ عشرين ألف ريال وكان ذلك المبلغ كبيرا بالنسبة لي، مضيفاً: بدأت العمل والتجارة في ذلك المحل واشتري لي والدي سيارة وواصلت العمل حتى اشتريت حصة شريكي وأصبح المحل لي بالكامل.

دعم الوالد وترسيخ قيمة المال

وواصل المهندس سامي الحلوة بقوله “بدأت السيولة تقل لدي أمام حاجتي للسداد إلى الموردين وبدأت الاستعانة بوالدي الذي كان يوثق أي قرض كديْن عليّ لترسيخ الإحساس بقيمة المال.

وتابع أن والده أشار عليه حينها بنقل محله إلى موقع آخر في مجمع تجاري.