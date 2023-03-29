السعودية اليوم / استئصال ورم من رئة شاب بمستشفى الدرعية



الرياض 07 رمضان 1444 هـ الموافق 29 مارس 2023 م واس

تمكن فريق طبي متخصص في جراحات الصدر من استئصال ورم خبيث من رئة شاب بمنطقة الرياض في عملية جراحية استغرقت ساعة ونصف تكللت بالنجاح.

وأوضح تجمع الرياض الصحي الثالث أن فريقاً طبياً متخصصاً بمستشفى الدرعية استقبل حالة مرضية لشاب يعاني من مشاكل في الصدر وبعد إجراء الفحوصات الطبية السريرية والأشعة السينية والمقطعية وأخذ العينات من أنسجة الرئة والغشاء البلوري تبين وجود ورم سرطاني.

وأكد الفريق الطبي المعالج للحالة أنه تقرر إجراء تدخل جراحي في منطقة الصدر حيث تم استئصال الفص المصاب وتقشير للغشاء البلوري من خلال شق صدري محدود ومساعدة المنظار الجراحي حيث تبين كذلك أثناء الجراحة خراج خبيث في الرئة مع تجويف بقلب الورم وهذا يجعل سرعة الاستئصال سبيل لتعجيل الشفاء من الورم، وبعد إجراء فحص الأنسجة وتحديد ما إذا كان يحتاج علاجاً تكميلياً للأورام ونوع العلاج المناسب، نُقل المريض إلى أقسام التنويم ومتابعة حالته من قبل الطاقم الطبي والتمريضي حتى استقرارها وخروجها بالشفاء التام بإذن الله.

// انتهى //

13:36ت م

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