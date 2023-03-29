السعودية اليوم / مهنة الصيدلة بين الحاضر والمستقبل.. معرض في جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل



الدمام 07 رمضان 1444 هـ الموافق 29 مارس 2023 م واس

افتتحت كلية الصيدلة الإكلينيكية ممثلة بالنادي الطلابي (صيدل) بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل أمس، معرض " التطور في مهنة الصيدلة “، بحضور نائب رئيس الجامعة للتطوير والشراكة المجتمعية الدكتورة نهاد العمير، ووكلاء الكلية ومنسوبيها وطلبتها.

وأوضحت الدكتورة العمير أن هذا النشاط يعد من أهم الأنشطة حيث يتناول مراحل تطور مهنة الصيدلة وما لها من تاريخ ممتد لمئات السنين، مبينة أهمية تعرف الطلاب على التقدم الذي وصل إليه هذا العلم، والدور الذي تضطلع به الجامعة في هذا المجال من خلال الأبحاث والدراسات العلمية.

من جانبه أكد عميد الكلية الدكتور عاصم الأنصاري أن هذا النشاط يأتي انطلاقاً من دور الكلية في نشر المعرفة الطبية بين أوساط المجتمع وتعزيز الجانب العلمي والمسؤولية المجتمعية لطلاب وطالبات الكلية.

من جهته أوضح وكيل الكلية للدراسات والتطوير والشراكة المجتمعية الدكتور فواز العتيبي، أن هذا المعرض يهدف إلى تثقيف المجتمع الأكاديمي في الجامعة بمهنة الصيدلة وكيف كانت في الماضي وماذا يحدث من حراك وتطور صيدلاني في الوقت الحاضر وما هو مستقبل الصيدلة، لافتاً النظر إلى أنه تم عرض ذلك من خلال 3 أقسام في المعرض" القسم الماضي في الصيدلة، والحاضر ، والمستقبل "ويختتم المعرض بمسابقة طلابية تفاعلية تختص بأسئلة في الأقسام الثلاثة السابقة.

وأفاد الدكتور العتيبي أن الجديد في عالم الصيدلة هو التركيز على العلوم الجينية وكيف أننا نعالج المريض بأمور مخصصة للمريض نفسه بجيناته، لأن النظر من هذا الجانب ومن الناحية الجينية سيخفف على المريض من الأعراض الجانبية للدواء، ويكون مخصصاً للمريض نفسه ويصل إلى مرحلة شفاء أسرع وأكثر أمناً، وكيف ننظر إلى علاج المريض من الناحية الجينية.

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12:21ت م

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