السعودية اليوم / رئاسة شؤون الحرمين تنفذ مبادرات وبرامج نوعية خلال شهر رمضان المبارك



مكة المكرمة 07 رمضان 1444 هـ الموافق 29 مارس 2023 م واس

تنفذ الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في معهد الحرم المكي عددًا من المبادرات والبرامج النوعية تتسم بالشمولية لكل ما يتعلق بالشهر الفضيل في رسالة يقدمها معهد الحرم المكي لطلابه وطالباته وعموم المتابعين في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح مدير معهد الحرم المكي صالح بن دخيل ربه السلمي أن البرامج تتنوع مابين تربوية وإرشادية وإعلامية من خلال انتقاء المواد النافعة والبرامج الجادة، من أبرزها لقاء كيف نستقبل رمضان، ومسابقة ليدبروا آياته، وتغريدات المشكاة، وبرنامج قبس، وبرامج رعاية الموهوبين الرمضانية، والتقويم الرمضاني، والمقالات الرمضانية، ومشاركة التهاني بشهر رمضان، والعديد من الخدمات التطوعية يشارك فيها أصحاب الفضيلة أعضاء هيئة التدريس والكادر الإداري بالمعهد وجمعٌ من الطلاب والطالبات .

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11:57ت م

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