السعودية اليوم / أمانة جازان تنفذ 1856 جولة رقابية تفتيشية في أوائل أيام شهر رمضان



جيزان 07 رمضان 1444 هـ الموافق 29 مارس 2023 م واس

نفّذت الفرق الرقابية بأمانة منطقة جازان والبلديات المرتبطة بها خلال الأيام الستة الماضية من شهر رمضان المبارك نحو 1856 جولة رقابية تفتيشية على الأسواق والمطاعم والبوفيهات ومحلات الحلويات والعصائر وبيع المأكولات الرمضانية ومستودعات تخزين المواد الغذائية ، للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية داخل المنشآت، والشهادات الصحية للعمالة، ومتابعة تطبيق اشتراطات تخزين وتداول الأغذية وتعزيز سلامة الغذاء.

وأكدت الأمانة أن الحملات الرقابية مستمرة طوال شهر رمضان المبارك وتعمل بشكلٍ متواصل في تكثيف الجولات الرقابية على الأسواق والمنشآت التجارية لتعزيز السلامة الغذائية، ومتابعة امتثال الأنشطة بالاشتراطات الصحية ورصد المخالفات الصحية وتطبيق اللوائح البلدية بحق المخالفين، وعدم التهاون معهم، مهيبة الجميع بالمسارعة بالإبلاغ عن أي ملاحظة أو مخالفة على الرقم 940 .

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11:40ت م

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