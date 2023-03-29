السعودية اليوم / سفارة المملكة في الفلبين تقيم حفل إفطار بمناسبة شهر رمضان المبارك



مانيلا 07 رمضان 1444 هـ الموافق 29 مارس 2023 م واس

أقـام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الفلبين هشام بن سلطان القحطاني، أمس، حفل إفطار بمناسبة شهر رمضان المبارك.

حضر الحفل رؤساء بعثات الدول العربية والإسلامية المعتمدين لدى جمهورية الفلبين، وعدد من كبار المسؤوليين في الحكومة الفلبينية ورؤساء المراكز الإسلامية.

// انتهى //

11:28ت م

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