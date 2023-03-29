السعودية اليوم / "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على الحناكية والمهد



المدينة المنورة 07 رمضان 1444 هـ الموافق 29 مارس 2023 م واس

نبّه المركز الوطني للأرصاد من رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي الحناكية والمهد بمنطقة المدينة المنورة اليوم, تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية الأفقية.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله - حتى الـخامسة مساءً.

// انتهى //

10:35ت م

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