السعودية اليوم / زلزال بقوة 3ر4 درجات يضرب العاصمة الأفغانية كابول



كابول 07 رمضان 1444 هـ الموافق 29 مارس 2023 م واس

ضرب زلزال بقوة 3ر4 درجات على مقياس ريختر صباح اليوم، شرق العاصمة الأفغانية كابول.

وذكرت وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء، أن الزلزال وقع على بعد 85 كيلومتراً شرق العاصمة، وشعر به السكان، حيث كان على عمق عشرة كيلومترات.

ولم ترد أي تقارير حتى الآن عن حدوث أضرار أو ضحايا جراء الزلزال.

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10:10ت م

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