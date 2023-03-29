السعودية اليوم / إصابة فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال الضفة الغربية



القدس المحتلة 07 رمضان 1444 هـ الموافق 29 مارس 2023 م واس

أصيب فلسطيني فجر اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن شاباً أصيب برصاص قوات الاحتلال، في مخيم عسكر شرق مدينة نابلس، خلال اقتحام قوات الاحتلال للمنطقة، ومحاصرة عدة منازل.في السياق ذاته،أفادت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة قباطية بمدينة جنين، وسط إطلاق نار على الفلسطينيين، كما هاجم مستوطنون منزلاً في قرية الطيبة شرق رام الله، واعتدوا على سكانه بالضرب، ورش غاز الفلفل ، وفق ما ذكر الهلال الأحمر الفلسطيني.

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