شكرا لقرائتكم صحن المطاف يكتظ بالمعتمرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وثق مقطع فيديو نشرته قناة العربية، أجواء إيمانية وروحانية بالمسجد الحرام، حيث اكتظ صحن المطاف بالمعتمرين الذين وصل عددهم إلى 107 آلاف طائف في الساعة الواحدة.

يأتي ذلك اتساقًا مع إجراءات تنظيمية عالية الدقة، حيث تم فتح الأدوار العلوية والأسطح لزيادة السعة الاستيعابية.

خدمات شؤون الحرمين

ويؤدي المصلون والمعتمرون ‎في المسجد الحرام مناسكهم وصلواتهم آمنين مطمئنين، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي تقدمها الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين.

وسخرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي كافة كوادرها البشرية، ووسائلها التقنية في سبيل تقديم أرقى الخدمات بجودة عالية وكفاءة مثلى لقاصدي وقاصدات البيت الحرام.