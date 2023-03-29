شكرا لقرائتكم 3 خطوات لـ استبدال اللوحات المرورية عبر أبشر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تمكن الخدمة الإلكترونية الأفراد من تقديم طلب استبدال اللوحات التالفة والمفقودة، وطلب اللوحات بشعار مميز، أو بشكل طولي، دون زيارة مقار المرور.

طريقة تنفيذ الخدمة

بحسب ما ذكر الأمن العام عبر موقع تويتر، جاءت طريقة تنفيذ الخدمة وفق الخطوات التالية: