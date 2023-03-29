شكرا لقرائتكم 6 مستهدفات لمركز العمليات الأمنية الموحدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أوضح المركز الوطني للعمليات الأمنية، 6 مستهدفات لمراكز العمليات الأمنية الموحدة.

جودة الخدمات المقدمة

وقال المركز عبر تويتر: إن تلك المستهدفات تتضمن المحافظة على الأرواح، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزوار.

وأضاف: أن تلك المستهدفات تشمل أيضًا، توفير الوقت والجهد وسرعة التفاعل مع الأحداث، وتنسيق الجهود في مواجهة الحوادث والمناسبات الاستثنائية والرد على المكالمة خلال ثانيتين، وأن يكون متوسط ترحيل البلاغ إلى الجهة المختصة 45 ثانية.