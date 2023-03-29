شكرا لقرائتكم إنقاذ شخص سقط في غرفة تمديدات أرضية بـ الخبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة الخبر بلاغًا عن سقوط شخص في غرفة تمديدات أرضية.

وقال المدني في تغريدة عبر تويتر: باشر مدني الخبر بلاغًا عن سقوط شخص في غرفة تمديدات أرضية، تم إخراجه وهو بصحة جيدة- ولله الحمد.

ونشر المدني صورة توثق جهود رجاله في مباشرة مثل هذه الحالات.

تحرير يد طفلة

وفي وقت سابق، نجح المدني في تحرير يد طفلة علقت في قطعة معدنية بالرياض.

وقال المديرية في تغريدة عبر موقع تويتر: حرر مدني الرياض يد طفلة علقت في قطعة معدنية، بواسطة فرق الإنقاذ داخل المستشفى.