شكرا لقرائتكم قصة مواطن في حائل يحتفظ بطيره المتوفى منذ 19 عامًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشفت قناة العربية، واقعة جسدت نوعًا مختلفًا من الوفاء، بطلها مواطن من منطقة حائل يدعى زعل الشمري، ويهوى تربية الصقور.

قال الشمري: إنه كان يهوى تربية الصقور، وكان لديه صقر عاش معه سنوات كثيرة، إلا أن موت الطائر جعله يتوقف من بعدها عن تربية الصقور.

ترك المهنة منذ 19 عامًا

أوضح الشمري أنه ترك المهنة منذ نحو 19 عامًا بعد وفاة طيره، الذي يدعى عماش، ليحتفظ به بعد وفاته ببقائه في المنزل حتى يراه بشكل يومي.