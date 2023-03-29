شكرا لقرائتكم تدشين 18 مطبخًا بالمسجد النبوي لتتناسب مع أذواق الزائرين طوال رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت المملكة تدشين 18 مطبخًا من مختلف البلدان الإسلامية بالمسجد النبوي لتتناسب مع كافة أذواق الزائرين طوال شهر رمضان، حسبما ذكرت قناة العربية.

يزورها أكثر من 8 ملايين مسلم

وتعتبر المدينة المنورة ثاني أهم مدينة للعالم الإسلامي، حيث تضم المسجد النبوي، وقبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويفد إليها سنويًّا أكثر من 8 ملايين مسلم من شتى بقاع الأرض.

ويضم مشروع المنطقة المركزية المجاور للمسجد النبوي، الذي يقع على مساحة 20 ألف متر مربع، 18 مطبخًا من مختلف البلدان الإسلامية لتتناسب مع أذواق الزائرين كافة طوال شهر رمضان، بالإضافة إلى مركز استعلامات، ومحال لبيع التذكارات، ومسارات مهيأة إلى ساحات المسجد.