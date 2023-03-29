شكرا لقرائتكم مختص: أوقات الراحة والصلاة في رمضان لا تحتسب ضمن ساعات العمل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشف المختص في الموارد البشرية خالد الحربي، الحالات التي يستحق لها العامل أو الموظف إجازة مدفوعة الأجر ضمن النظام المتبع.

حالات الإجازة

وقال الحربي خلال لقاء له مع برنامج الراصد على قناة الإخبارية: إن إجازة الوفاة هي 5 أيام تمنح للعامل أو الموظف في حال وفاة زوجته، أو أحد أصوله، أو فروعه، مشيرًا إلى أن الأصول وإن علوا، والفروع وإن دنوا.

وأضاف: المقصود بالأصول وإن علوا الآباء والأجداد وما علا، والمقصود بالفروع هم الأبناء والأحفاد وما إلى ذلك.

فيما أوضح أنهم 3 حالات، مشيرًا إلى أن في حال وفاة الزوج فالزوجة لها إجازة عدة للمرأة العاملة.

ولفت المختص إلى أن الأخ والأخت، والعم والعامة، والخال والخالة، لا يوجد لهم إجازة في قانون، بمعنى إذا مات الأخ لا يستحق العامل أن يحصل على إجازة مدفوعة الأجر.

وفيما يخص مواعيد العمل في رمضان، أوضح أن ساعات العمل اليومية المعتمدة في المملكة هي 6 ساعات لا يدخل فيها أوقات الراحة ولا الصلاة، مضيفًا، إذا كان المعيار يوميًّا 6 ساعات في اليوم، وإذا كان أسبوعيًّا 36 ساعة في الأسبوع فعليه لا يدخل في حسابها أوقات الراحة والصلاة.