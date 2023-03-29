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ولي العهد يُجري اتصالاً هاتفياً برئيس الوزراء العراقي

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الرياض - محمد الوسيري - أجرى صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً، بدولة الأستاذ محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها، إلى جانب بحث سبل التعاون لتعزيز الشراكة الاستراتيجية في إطار مجلس التنسيق السعودي العراقي.

كما جرى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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