شكرا لقرائتكم خبر عن سالم الدوسري يوجه رسالة نارية لرينارد عقب رحيله عن السعودية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام سالم الدوسري نجم منتخب السعودية، بتوجيه رسالة وداعية للمدير الفني للمنتخب هيرفي رينارد عقب رحيله عن تدريب المنتخب السعودي.

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، رحيل رينارد بشكل رسمي عن تدريب المنتخب السعودي، وذلك بطلب من المدرب الإسباني.

ونشر الدوسري عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": مدربنا ومعلمنا هيرفي رينارد.. شكرا لكل لحظة قضيتها معنا.

وأضاف: شكرا لكل جهد بذلته من أجلنا.. وشكرا لكل ما قدمته لنا.. وكل الأماني لك بالتوفيق في قادم أيامك.

وتألق سالم الدوسري بشكل كبير، خلال مشاركته مع منتخب السعودية تحت تدريب هيرفي رينارد.

كما نجح في إحراز أغلى أهدافه في الفوز على منتخب الأرجنتين، في بطولة كأس العالم بقطر 2022.