شكرا لقرائتكم خبر عن رينارد يخرج عن صمته ويكشف سبب رحيله عن منتخب السعودية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية، بالكشف الأسباب الحقيقية وراء رحيله عن تدريب المنتخب.

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، رحيل رينارد بشكل رسمي عن تدريب المنتخب السعودي، وذلك بطلب من المدرب الإسباني.

وتحدث رينارد عقب هزيمة المنتخب السعودي أمام بوليفيا وديًا: أود أن أشكر كل من دعمني خلال هذه الفترة الرائعة في السعودية، لم يكنمن السهل اتخاذ مثل هذا القرار، لكن أود أن أشكر الحكومة ووزارة الرياضة، وبالتأكيد شكر خاص لياسر المسحل؛ رئيس اتحاد الكرة، لقدكان تعاونًا رائعًا كذلك مع الأمين العام لاتحاد القدم إبراهيم القاسم، لقد أمضينا وقتًا رائعًا معًا، أيضًا أود أن أقدم شكري لجميع الطواقم،خاصة المساعد المحلي محمد أمين، لقد كان استثنائيًا ورائعًا.

وتابع: في التصفيات تصدرنا المجموعة على حساب اليابان وأستراليا، وفي المونديال، بدأنا بانتصار أمام الأرجنتين، في مباراة أعتقد أنها ستبقى خالدة في ذاكرة الجماهير السعودية، وقدمنا مباراة رائعة أيضًا أمام بولندا، لكننا لم نحصل على نتيجة إيجابية، التجربة كانت رائعة، وأتمنى لكم التوفيق في كأس آسيا 2024م، سوف أدعمكم وبالتأكيد إذا كنت قادرًا على الحضور في المدرجات، سأفعل، لأنكم ستبقون في قلبي دائمًا.

وعن سبب رحيله: أعتقد أنني قدمت كل ما لدي للمنتخب السعودي، ولن أستطيع تقديم أفضل مما قدمته، لقد نجحت في نقل المنتخب إلى مرحلة متقدمة، كان يجب أن أكون صادقًا مع الجميع.