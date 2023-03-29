ممرات آمنة لمنع التكدس والتدافع بالمسجد النبوي

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وتولي وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي اهتماما بالغا بتسهيل حركة الحشود بالتنسيق والتكامل مع الجهات الأمنية لضمان سلاسة الدخول والخروج من وإلى المسجد النبوي، وفق خطة تنفيذية تعني بإدارة الحشود البشرية، والتعامل معها بمهنية عالية لضمان سلامة الزوار والمصلين، من خلال كوادر مؤهلين تم تدريبهم على حسن وفادة القاصدين، ومتابعة تقديم الخدمات لهم ليؤدوا عبادتهم بكل يسر وسهولة.
وتعمل إدارة الحشود بوكالة شؤون المسجد النبوي على توجيه المصلين والزوار للمصليات في ساحات المسجد النبوي، وتسهيل الوصول لها من خلال تنظيم الممرات الداخلية والخارجية وسطح المسجد النبوي لنحو 38 ممرا رئيسا و14 ممرا فرعيا و8 ممرات طوارئ لضمان التفويج للمصليات الداخلية بسهولة ويسر ثم فتح المصليات الخارجية في الساحات بعد اكتمال الطاقة الاستيعابية داخل المسجد النبوي، والتأكد من جاهزية أدوات التشغيل كالحواجز الثابتة والمتحركة، والركائز، والأشرطة التحذيرية على مدار الساعة، وإرشاد التائهين في جميع أنحاء المسجد النبوي وساحاته والمرافق التابعة له.
ممرات التنظيم بالمسجد النبوي:
- 60 ممرا لسلامة الزوار.
- 38 ممرا رئيسا.
- 14 ممرا فرعيا.
- 8 ممرات طوارئ.
مهام التنظيم:
- تنظيم أعمال الزيارة للسلام على الرسول صلى الله عليه سلم.
- تنظيم الصلاة في الروضة الشريفة.
- تنظيم مسارات الدخول.
- مراقبة الممرات لتفويج عملية الدخول.
- وضع الجداول الزمنية للأعمال والخدمات.
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