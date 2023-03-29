مشروع لتمكين ذوي الإعاقة من الخدمات - #عاجل

تعتزم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة إقرار مشروع يهدف الى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الاستفادة الكاملة من جميع الخدمات والامتيازات التي تقدمها مختلف القطاعات الخدمية في القطاعين العام والخاص.

ويهدف المشروع الذي طرحته الهيئة لاستطلاع العموم حوله، إلى الإفصاح عن وجود الإعاقة بمختلف أنواعها ودرجاتها، فيما تقدم الهيئة الإرشادات لتكون مرجعاً مبسطاً للجهات الخدمية وذلك لما لهذه العملية من خصوصية تتعلق بحياة الشخص ذوي الإعاقة وأسرته.

تجربة المستفيدين

تساعد الإرشادات في وضع الآداب العامة عند صياغة واستخدام أسئلة الإفصاح عن الإعاقة بطريقة مناسبة لتشجيع الأشخاص ذوي الإعاقة على الإفصاح عن إعاقتهم بكل يسر بهدف تلقي الخدمات الميسرة والمناسبة، مما يساعد الجهات الخدمية في الحصول على المعلومات اللازمة لتطوير الدعم وتوفير الخدمات وبالتالي تحسين تجربة المستفيدين من خدماتها من الأشخاص ذوي الإعاقة.

الحق في السرية

ويعد قرار الإفصاح عن الإعاقة قرارا اختياريا للشخص ذي الإعاقة ومشاركة معلومات إعاقته كما أن الإفصاح ليس ضروريا إذا كان بإمكان الشخص أداء الوظائف والمهام دون الحاجه للدعم والخدمات الميسرة، ويكون الإفصاح من قبل الشخص ذي الإعاقة بنفسه أو من يقدم له الرعاية دون ضغط أو إكراه وموجهاً للشخص المسؤول عن تلقي مثل هذه الطلبات لدى الجهة الخدمية، ويوصى بالإفصاح عند الرغبة بالحصول على امتياز أو ترتيب تيسيري للشخص ذي الإعاقة، ولا تكون الجهة ملزمة بتقديم الخدمة الخاصة إلا بعد عملية الإفصاح وذلك من خلال القيام بإعداد نموذج يتضمن أهمية الحاجة للإفصاح وماذا سيترتب عليه، ومن ذلك تعريف الشخص ذي الإعاقة بحقه في السرية وعدم إساءة استخدام هذه البيانات المقدمة، ووضع أسئلة مناسبة للإفصاح والاحتياجات والاقتراحات.

أهداف وشروط الإفصاح

- تشجيع الإفصاح أثناء طلب الخدمة

- تحسين إجراءات تقديم الخدمة

- ذكر الفوائد المرجوة من الإفصاح

- إجراء التعديلات اللازمة وتوفير الدعم

- ينبغي توضيح سياسة الخصوصية والسرية

- إعطاء معلومات واضحة عن الدعم والخدمات المتاحة