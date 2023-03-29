معونة قضائية لتغطية أتعاب المحاماة - #عاجل

أطلقت الهيئة السعودية للمحامين خدمة «المعونة القضائية» لتمكين الأفراد الذين لا تمكنهم حالتهم المادية من تحمل أتعاب المحامي أو الدفاع أو الترافع خلال فترة التحقيق والمحاكمة، دون مقابل مالي، وذلك من خلال تشكيل فريق من المحامين المتطوعين الذين يباشرون مهمة المحاماة عن هذه الشرائح غير القادرة، فيما يستفيد من هذه الخدمة المواطنون والمقيمون، ممن يتبين للهيئة عدم مقدرتهم على تحمل أعباء المحاماة، وفقاً لضوابط وسياسات الهيئة.

الضمان الاجتماعي

تتيح الهيئة خدمة «المعونة القضائية» عبر منصة خصصت لهذا الغرض، بحيث يتم الدخول للمنصة، طلب المحاميين المتبرعين لتقديم المعونة القضائية، وتسجيل المعلومات الشخصية لصاحب الطلب، مرفقاً بها مشهد الاستفادة من الضمان الاجتماعي، إضافة إلى بيانات مصادر الدخل الأخرى كبرنامج الدعم الحكومي، ومعلومات الطلب متضمنة القضية وحيثياتها، والإقرار بصحة المعلومات المدونة.

التطوع في المحاماة

وتمهيداً لإطلاق المبادرة فتح الهيئة باب التقدم «التطوع المهني»، عبر سجل المتطوعين، الذين يمارسون أعمال المحاماة في ثلاث مسارات هي القضاء الجزائي وقضاء الأحوال الشخصية والقضاء المدني، وتكون الهيئة بذلك نظمت عملية التطوع في مجال المحاماة في عبر منصة تشرف على أعمالها، وتوفر على المستفيد عناء البحث عن محاميين.

3 مسارات

01 القضاء الجزائي

قضايا القصاص والحدود والتعزيز المنظم والمرسل، وقضايا الأحداث

02 الأحوال الشخصية

طلبات إثبات الزواج، والطلاق، والخلع، وفسخ النكاح، والرجعة، والحضانة

03 القضاء المدني

الدعاوى التي تنشأ عن النزاعات المدنية بمفهومها الواسع