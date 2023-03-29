السعودية اليوم / حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء



الرياض 07 رمضان 1444 هـ الموافق 29 مارس 2023 م واس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم الأربعاء - بمشيئة الله تعالى -، ناشطاً للرياح السطحية المثيرة للأتربة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف، وسماء صحو إلى غائمة جزئياً على أجزاء من مناطق نجران، جازان وعسير، وطقس مستقر على معظم مناطق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18 - 38 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وبسرعة 10 - 25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف متر إلى متر على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية تتحول تدريجياً إلى شمالية شرقية على الجزء الشمالي بسرعة 15 - 30 كم/ساعة وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر على الجزء الشمالي ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي, وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي ومتوسط الموج على الجزء الجنوبي.

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