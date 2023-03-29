الجمع بين معايير البناء قديما وحديثا في تجديد مسجد القلعة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتحقق في عملية تجديد مسجد القلعة الذي يقع في حوطة بني تميم بمنطقة الرياض، أولوية التوازن بين معايير البناء القديمة والحديثة بطريقة تمنح مكونات المساجد درجة مناسبة من الاستدامة، وتدمج تأثيرات التطوير بمجموعة من الخصائص التراثية والتاريخية، وذلك ضمن المرحلة الثانية لمشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية.

ويستمد المسجد الذي سمي بالقلعة نسبة إلى قلعة الإمام تركي بن عبدالله آل سعود الواقع بداخلها المسجد أثناء تلك الفترة، أهميته من قيمته الجوهرية التي سيحافظ عليها المشروع.

ويأتي مسجد القلعة ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية في مرحلته الثانية التي شملت 30 مسجدا في جميع مناطق المملكة الـ13، بواقع 6 مساجد لمنطقة الرياض، 5 مساجد في منطقة مكة المكرمة، 4 مساجد في منطقة المدينة المنورة، 3 مساجد في منطقة عسير، ومسجدين في المنطقة الشرقية، ومثلهما في كل من الجوف وجازان، ومسجد واحد في كل من الحدود الشمالية: تبوك، الباحة، نجران، حائل، والقصيم.

ويعمل المشروع على تحقيق التوازن بين معايير البناء القديمة والحديثة بطريقة تمنح مكونات المساجد درجة مناسبة من الاستدامة، وتدمج تأثيرات التطوير بمجموعة من الخصائص التراثية والتاريخية، في حين تجري عملية تطويرها من قبل شركات سعودية متخصصة في المباني التراثية وذوات خبرة في مجالها، مع أهمية إشراك المهندسين السعوديين للتأكد من المحافظة على الهوية العمرانية الأصيلة لكل مسجد منذ تأسيسه.

يذكر أن إطلاق المرحلة الثانية من مشروع تطوير المساجد التاريخية أتى بعد الانتهاء من المرحلة الأولى التي شملت إعادة تأهيل وترميم 30 مسجدا تاريخيا في 10 مناطق.

وينطلق المشروع من 4 أهداف استراتيجية تتلخص بتأهيل المساجد التاريخية للعبادة والصلاة، واستعادة الأصالة العمرانية للمساجد التاريخية، وإبراز البعد الحضاري للسعودية، وتعزيز المكانة الدينية والثقافية للمساجد التاريخية، ويسهم في إبراز البعد الثقافي والحضاري للمملكة الذي تركز عليه رؤية 2030 عبر المحافظة على الخصائص العمرانية الأصيلة والاستفادة منها في تطوير تصميم المساجد.

مسجد القلعة







يعود تاريخ تأسيسه إلى 1250هـ



بني على الطراز النجدي الذي يستخدم مادة الطين كمكون رئيس



625.78 م2 مساحته بعد التطوير



180 مصليا عدد المصلين فيه



تتميز تقنية القوالب الطينية بـ: