رفع سرعة الإنترنت في البيت العتيق

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وأوضح مدير إدارة البنية الرقمية هيثم بدر، أن الرئاسة رفعت سرعة الإنترنت لتصل إلى (150mbps)، خدمة، وذلك لتسريع وتيرة العمل وتجويد مخرجات الخدمات التقنية المقدمة لضيوف الرحمن، والارتقاء بمستوى الخدمات في الحرمين الشريفين.
ويأتي رفع سرعة الإنترنت استكمالا للخدمات الرقمية والنوعية التي تقدمها تقنية المعلومات، لتهيئة منظومة خدمية متكاملة، تلبي رغبات المعتمرين والمصلين خلال رمضان.
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