رفع سرعة الإنترنت في البيت العتيق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في إدارة البنية الرقمية بالإدارة العامة لتقنية المعلومات، سرعة الإنترنت، وذلك انطلاقا في تجويد مخرجات الخدمات التقنية المقدمة لزوار وعمار بيت الله الحرام، والارتقاء والتميز لتحقيق ما تصبو إليه الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في مرتكزاتها التقنية.

وأوضح مدير إدارة البنية الرقمية هيثم بدر، أن الرئاسة رفعت سرعة الإنترنت لتصل إلى (150mbps)، خدمة، وذلك لتسريع وتيرة العمل وتجويد مخرجات الخدمات التقنية المقدمة لضيوف الرحمن، والارتقاء بمستوى الخدمات في الحرمين الشريفين.

ويأتي رفع سرعة الإنترنت استكمالا للخدمات الرقمية والنوعية التي تقدمها تقنية المعلومات، لتهيئة منظومة خدمية متكاملة، تلبي رغبات المعتمرين والمصلين خلال رمضان.