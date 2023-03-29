60 ألف ساعة تطوعية لكشافة التعليم بالمسجد الحرام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت وزارة التعليم أمس الأول، مبادرتها الموسمية خلال شهر رمضان المبارك لخدمة ضيوف الرحمن في المسجد الحرام من خلال تنفيذ 60 ألف ساعة تطوعية خلال رمضان، لمركز بادر الكشفي بالتعاون مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وقوات أمن الحرم. وتشمل الخدمات الكشفية جميع مسارات العمل الميداني في المسجد الحرام، وسينفذها 250 كشافا وكشافة تستهدف خدمة ضيوف الرحمن داخل المسجد الحرام وفي ساحاته المختلفة والطرق المؤدية إليه. وتنطلق الفرق التطوعية المشاركة في مركز «بادر» من بعد صلاة العصر وتستمر في أعمالها حتى منتصف الليل وذلك من خلال برامج ميدانية منها الإسهام في إفطار الصائمين في صحن الطواف من خلال توزيع التمر والقهوة على الصائمين، وإرشاد ضيوف الرحمن داخل المسجد الحرام من خلال المسارات المحددة من قبل قوات أمن الحرم، حيث يتمركز الكشافة عند مداخل صحن الطواف والمسعى؛ للمساعدة في تنظيم وإدارة الحشود مع رجال الأمن ويسهم كذلك المتطوعون في خدمة ضيوف الرحمن من خلال مسارات دفع العربات لكبار السن وذوي الإعاقة ومسار حفظ النعمة وتوزيع الوجبات الجافة وسقيا الماء وعدة مبادرات أخرى مرتبطة بالإرشاد والتوجيه. أعمال الكشافة:





تنطلق الفرق في مركز «بادر» من بعد صلاة العصر.



تستمر في أعمالها حتى منتصف الليل.



الإسهام في إفطار الصائمين في صحن الطواف.



توزيع التمر والقهوة على الصائمين.



إرشاد ضيوف الرحمن داخل المسجد الحرام.



المساعدة في تنظيم وإدارة الحشود مع رجال الأمن.



دفع العربات لكبار السن وذوي الإعاقة.



توزيع الوجبات الجافة وسقيا الماء.



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