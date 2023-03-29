شكرا لقرائتكم خبر جاهزية لحالات الطوارئ في محمية الوعول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذ فريق مكون من إدارة الصحة والسلامة والبيئة ومحمية الوعول بالمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي فرضية لحالات الطوارئ في محمية الوعول، بغرض الوقوف على جاهزية منسوبي المحمية للتعامل مع الحالات الطارئة في مختلف الظروف.

من جهة أخرى أعلن المركز عن تسجيل أول تفريخ طبيعي لطائر الحبارى هذا الموسم في محمية الإمام سعود بن عبدالعزيز الملكية (محازة الصيد).

وأشار المركز إلى أنه ضمن إطار مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء يعمل على زيادة نسبة المناطق المحمية، وإكثار وإعادة توطين الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض، وإعادة تأهيل بيئاتنا البحرية.

وأطلق المركز وهيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية أخيرا 30 من ظباء الريم و10 من المها العربي في محمية الملك خالد الملكية.