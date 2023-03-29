شكرا لقرائتكم خبر جاهزية لحالات الطوارئ في محمية الوعول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
من جهة أخرى أعلن المركز عن تسجيل أول تفريخ طبيعي لطائر الحبارى هذا الموسم في محمية الإمام سعود بن عبدالعزيز الملكية (محازة الصيد).
وأشار المركز إلى أنه ضمن إطار مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء يعمل على زيادة نسبة المناطق المحمية، وإكثار وإعادة توطين الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض، وإعادة تأهيل بيئاتنا البحرية.
وأطلق المركز وهيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية أخيرا 30 من ظباء الريم و10 من المها العربي في محمية الملك خالد الملكية.
كانت هذه تفاصيل خبر جاهزية لحالات الطوارئ في محمية الوعول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.