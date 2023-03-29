تطبيق التنظيم الإداري لجدة والطائف والأحساء على 7 محافظات أخرى

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر السلام بجدة أمس، على تطبيق التنظيم الإداري لمحافظات (جدة، والطائف، والأحساء)، الصادر بالبند «أولا» من قرار مجلس الوزراء رقم 187 وتاريخ 9 / 5 / 1435هـ - على محافظات القطيف، وخميس مشيط، والخبر، والجبيل، وحفر الباطن، والخرج، وينبع.

كما وافق المجلس على تعديل البند «رابعا» من الأحكام المنظمة للجنة الوطنية لمكافحة التبغ ليكون بالنص الآتي: «يكون للجنة أمانة مقرها في هيئة الصحة العامة بالرياض»، وتعديل عدد من مواد تنظيم هيئة حقوق الإنسان، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 207 وتاريخ 8 / 8 / 1426هـ.

وفي بداية الجلسة، اطلع مجلس الوزراء على فحوى الاتصالات الهاتفية التي جرت بين ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الجمهورية الفرنسية، ورئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق، وكذلك بينه ورئيس جمهورية الصين الشعبية، وما تضمنته من استعراض العلاقات وأوجه الشراكة وتعزيز التعاون مع المملكة.

وأوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري أن المجلس تناول إثر ذلك مخرجات الاجتماع الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الخامسة والخمسين بعد المائة) وما اشتملت عليه من مضامين حول مستجدات العمل الخليجي المشترك، وتطورات القضايا السياسية على المستويين الإقليمي والدولي.

واستعرض المجلس، مستجدات الأحداث على الساحة العالمية، مجددا إدانة محاولات حرق المصحف الشريف، والتأكيد على ضرورة ترسيخ قيم الحوار والتسامح والاحترام ورفض كل ما من شأنه نشر الكراهية والتطرف.

موافقات:







تفويض وزير الطاقة رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في شأن مشروع اتفاقية بين مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة في المملكة والوكالة الدولية للطاقة الذرية في شأن برنامج الموظفين المهنيين المبتدئين.



انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية البن الدولية.



اتفاقية مقر بين حكومة المملكة والمجلس الدولي للتمور.



مذكرة حول منح المملكة صفة شريك الحوار في منظمة شنغهاي للتعاون.



تفويض وزير الثقافة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانبين السنغالي والأرجنتيني في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة ووزارة الثقافة والتراث التاريخي في السنغال ووزارة الثقافة في الأرجنتين، والتوقيع عليهما.



تفويض وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب التركي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة ورئاسة الشؤون الدينية في تركيا في مجال الشؤون الإسلامية.



مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة في إسبانيا.



تفويض وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومتي المملكة والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية في مجال خدمات النقل الجوي.



تفويض وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة ووزارة التجارة في الصين والتوقيع عليها.



اتفاقية تعاون بين رئاسة أمن الدولة في المملكة وجناح البحث والتحليل (R&AW) في جمهورية الهند في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.



تفويض رئيس الديوان العام للمحاسبة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في المملكة ومكتب المراجعة الوطني في الصين للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، والتوقيع عليه.



تطبيق التنظيم الإداري لمحافظات (جدة، والطائف، والأحساء)، الصادر بالبند (أولا) من قرار مجلس الوزراء رقم (187) وتاريخ 9 / 5 / 1435هـ - على محافظات (القطيف، وخميس مشيط، والخبر، والجبيل، وحفر الباطن، والخرج، وينبع).



تعديل البند (رابعا) من الأحكام المنظمة للجنة الوطنية لمكافحة التبغ ليكون بالنص الآتي: «يكون للجنة أمانة مقرها في هيئة الصحة العامة بالرياض».



تعديل عدد من مواد تنظيم هيئة حقوق الإنسان، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (207) وتاريخ 8 / 8 / 1426هـ.



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