شكرا لقرائتكم خبر بحث تطوير مسارات التعاون الأمني بين المملكة وبريطانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأعرب الأمير عبدالعزيز بن سعود عن شكره لوزيرة الداخلية البريطانية على استضافة الاجتماع الذي يعكس الرغبة المشتركة لتعزيز العلاقات الاستراتيجية والتاريخية التي تربط بين البلدين الصديقين.
وأكد أن حكومة المملكة تثمن وتقدر التعاون الأمني القائم، منوها للتنسيق الأمني المتواصل بين وزارتي الداخلية في البلدين.
وأشاد الجانبان بمستوى الشراكة الاستراتيجية بين الوزارتين والنتائج الإيجابية التي تحققت خلال الفترة الماضية.
وشهدت الجلسة توقيع اتفاقيات عدة في المجالات الأمنية والتطويرية والتدريبية بين وزارتي الداخلية في المملكة وبريطانيا.
حضر جلسة المباحثات سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة الأمير خالد بن بندر، ووكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام الفالح، وعدد من المسؤولين بالوزارة.
فيما حضره من الجانب البريطاني عدد من كبار المسؤولين من وزارة الداخلية، وسفير المملكة المتحدة لدى المملكة نيل كرمبتون.
كانت هذه تفاصيل خبر بحث تطوير مسارات التعاون الأمني بين المملكة وبريطانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.