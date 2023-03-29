بحث تطوير مسارات التعاون الأمني بين المملكة وبريطانيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحث وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود مع وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان، خلال جلسة مباحثات رسمية في العاصمة البريطانية لندن، سبل تعزيز وتطوير مسارات التعاون الأمني المشترك.

وأعرب الأمير عبدالعزيز بن سعود عن شكره لوزيرة الداخلية البريطانية على استضافة الاجتماع الذي يعكس الرغبة المشتركة لتعزيز العلاقات الاستراتيجية والتاريخية التي تربط بين البلدين الصديقين.

وأكد أن حكومة المملكة تثمن وتقدر التعاون الأمني القائم، منوها للتنسيق الأمني المتواصل بين وزارتي الداخلية في البلدين.

وأشاد الجانبان بمستوى الشراكة الاستراتيجية بين الوزارتين والنتائج الإيجابية التي تحققت خلال الفترة الماضية.

وشهدت الجلسة توقيع اتفاقيات عدة في المجالات الأمنية والتطويرية والتدريبية بين وزارتي الداخلية في المملكة وبريطانيا.

حضر جلسة المباحثات سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة الأمير خالد بن بندر، ووكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام الفالح، وعدد من المسؤولين بالوزارة.

فيما حضره من الجانب البريطاني عدد من كبار المسؤولين من وزارة الداخلية، وسفير المملكة المتحدة لدى المملكة نيل كرمبتون.