شكرا لقرائتكم خبر إحياء ذاكرة موسم رمضان في جدة بـ«سينما أهل أول» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشنت وزارة الثقافة فعالية «سينما أهل أول» ضمن موسم رمضان الحالي، في منطقة البلد بجدة التاريخية؛ لتعرض عبر شاشة في الهواء الطلق مسلسلات وبرامج رمضانية قديمة؛ بهدف استدعاء أجواء رمضان وتفاصيل الحياة في الشهر الفضيل قديما.

وقدمت الفعالية عروضا بصرية على شاشة تستقر على أحد جدران «جدة التاريخية»، مستلهمة الذاكرة المرئية لمراحل زمنية سابقة؛ من خلال عرض مقاطع وأجزاء من مسلسلات شهيرة مثل «طاش ما طاش» و»بابا فرحان»، وبرامج الفوازير والمسابقات، ومجموعة من الأفلام القديمة؛ لتأخذ الزائر في رحلة الذاكرة والحنين إلى الماضي.

وجذبت فعالية «سينما أهل أول» الزوار عبر هذه العروض المتنوعة والفواصل الإبداعية، كما حفزت الحضور لتبادل القصص والذكريات، ومشاركة الأبناء ذكرياتهم القديمة في شهر رمضان بما تحمله من تناغم مع الزمان والمكان.

يذكر أن وزارة الثقافة خصصت موقعا الكترونيا لموسم رمضان يتضمن تفاصيل وأماكن إقامة فعاليات الموسم، وذلك عبر الرابط المخصص، حيث يتيح للمهتمين تحميل الدليل الإرشادي لهوية موسم رمضان 1444هـ؛ ليكون مرجعا للراغبين في المشاركة واستخدام الهوية ضمن محتواهم ومنتجاتهم الإبداعية الموسمية.