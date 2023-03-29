ولي العهد والرئيس الصيني يستعرضان أوجه الشراكة وتعزيز التعاون

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أجرى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا أمس برئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ. وجرى خلال الاتصال التأكيد على أهمية العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين المملكة وجمهورية الصين الشعبية. وأعرب ولي العهد عن تقدير المملكة للمبادرة الصينية لدعم جهود تطوير علاقات حسن الجوار بين المملكة والجمهورية الإسلامية الإيرانية. من جانبه أشاد الرئيس الصيني بدور المملكة في تعزيز تطوير علاقات بلاده مع دول مجلس التعاون ودول منطقة الشرق الأوسط. كما جرى خلال الاتصال استعراض أوجه الشراكة بين المملكة والصين، والجهود التنسيقية المشتركة لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات. من جهة ثانية أجرى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اتصالا هاتفيا برئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق محمد شياع السوداني. وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها، إلى جانب بحث سبل التعاون لتعزيز الشراكة الاستراتيجية في إطار مجلس التنسيق السعودي العراقي. كما جرى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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