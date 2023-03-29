ندوة تناقش دور التشريعات في تأهيل ورعاية الموهوبين

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وينطلق اللقاء بمشاركة عضو مجلس الشورى ورئيسة لجنة التعليم والبحث العلمي في المجلس الدكتورة عائشة زكري، وعضو مجلس الشورى ونائب رئيس لجنة الطاقة والصناعة في المجلس الدكتور ياسر حافظ، وعضو مجلس الشورى الدكتورة إيمان الجبرين، ويدير الحوار مستشار «موهبة» عضو مجلس الشورى سابقا الدكتور فهد العبود، ويبث اللقاء على حساب «موهبة» في تويتر من الـ10 - 11 مساء.
وتهدف «فوانيس موهبة» إلى تسليط الضوء على أبرز الموضوعات الحديثة في مجال الموهبة والإبداع، وتعزيز تواصل مؤسسة موهبة مع التربويين والباحثين والمتخصصين وأولياء الأمور لإثراء الجانب المعرفي والعلمي لهم، وتعزيز التواصل والشراكة بين مؤسسة موهبة وبين المؤسسات والمنظمات والأفراد العاملين في مجال الموهبة والإبداع، وكذلك زيادة الوعي المجتمعي بمجال الموهبة والإبداع.
وتعقد «فوانيس موهبة» خلال رمضان بمشاركة مجموعة من المتخصصين والباحثين، في المجال نفسه محليا وخليجيا وعربيا.
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