شكرا لقرائتكم خبر ثقافة الدرعية الأصيلة تتجلى في احتفالية رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنظم بوابة الدرعية مجموعة متنوعة من المبادرات والفعاليات الثقافية والتاريخية، والرياضية، والمجتمعية، والخيرية، ضمن برنامجها لرمضان المبارك، إذ يشهد حي الطريف التاريخي، ومطل البجيري، وحدائق الدرعية، ومساجدها عددا من الفعاليات احتفاء بالشهر الفضيل.

ويركز البرنامج الرمضاني على ثقافة الدرعية الأصيلة، ويسلط الضوء على تراثها الفريد بأنواعه كافة.

وتنطلق الفعاليات من حي الطريف التاريخي المسجل ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي، وتشمل تفعيل سوق الموسم الذي يوفر المنتجات الموسمية الطازجة، وعقد ورش العمل الثقافية المتنوعة، من أبرزها ورشة عمل القهوة أهل الدرعية، التي تتضمن خطوات صنع القهوة من التحميص وحتى التذوق، مع استعراض عادات تقديم القهوة السعودية، ومحاكاة دورها في الإفطار الرمضاني التقليدي وإبراز كرم أهالي الدرعية.

وتشتمل الفعاليات جولات سياحية بصحبة المرشد السياحي، تنطلق باللغتين العربية والإنجليزية كل ساعة، وصمم هذا المسار بشكل خاص لرمضان، إذ يمر بعدد من المعالم التاريخية التي لم تكن متاحة سابقا للزوار بحي الطريف في فترة ما قبل الإفطار (من الساعة 4 وحتى الـ6)، ويمكن الحجز عبر الموقع أو عند شراء تذكرة الدخول للدرعية.

وسيعرض في حي الطريف التاريخي مجموعة من الأفلام الوثائقية القصيرة، التي دارت أحداثها داخل حجرات القصور وبين ممرات الدرعية، لنسمع من الأجداد بطولاتهم، وقصصهم، وتفاصيل حياتهم، وذلك في قصر الأمير مشاري بن سعود. كما سيرفع للمرة الأولى الأذان من جامع الطريف لإقامة صلوات التراويح والتهجد.

كما يمكن للزوار تأمل سماء رمضان وهو أحد الأنشطة المصاحبة، التي تتيح لهم رؤية السماء عبر المناظير المخصصة واستكشافها.

الفعاليات تشمل:

