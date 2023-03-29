شكرا لقرائتكم خبر جامعة الملك خالد تنفذ 11 برنامجا بمبادرة «أجاويد» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت جامعة الملك خالد منذ بداية رمضان الحالي11 برنامجا ضمن مبادرة « أجاويد» التي أطلقتها هيئة تطوير منطقة عسير.

وتنوعت البرامج التي نفذتها الجامعة بين مسابقات في حفظ القرآن الكريم وتلاوته، وهمسات قرآنية نفذتها كلية الشريعة وأصول الدين، وبرامج إعلامية نفذتها الإدارة العامة للاتصال المؤسسي، إضافة إلى مجموعة برامج تقنية وطبية واجتماعية نفذها عدد من الجهات بالجامعة.

وتمحورت البرامج حول مكارم الحياة وتعزيز القيم ورفع مستوى الوعي التقني والطبي وتحقيق جودة الحياة.

يذكر أن الجامعة أعدت خطة إلى نهاية رمضان المبارك، لتنفيذ العديد من البرامج ضمن مبادرة «أجاويد».