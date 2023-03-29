براءة اختراع في استخدام زيت القطران لمنع تآكل الحديد

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وترتكز فكرة البحث من الوقوف على الأضرار الاقتصادية والصحية والبيئية لتآكل معدن الحديد، وضرورة التوصل لوسائل وطرق آمنة وبمواد طبيعية صديقة للبيئة، لعلاج التآكل في الحديد، إذ توج هذا البحث ببراءة الاختراع من مركز البراءات الأمريكي ونشر في مجلة مصنفة عالميا «journal of chemistry «.
يذكر، أن الباحثتين البروفيسور نهاد محمود قمقمجي، والبروفيسور عائشة تركستاني، قد حصدتا 4 شهادات و4 ميداليات ذهبية في المؤتمر الدولي بكرواتيا لأفضل براءة اختراع مقدمة من المملكة، متطلعتين لمزيد من براءات الاختراع لحل كثير من المشكلات باستخدام منتجات طبيعية، لترسيخ مكانة المملكة عالميا في مجال البحث العلمي وتطبيقاته، لخدمة البشرية بسواعد للمخترعين والمخترعات من أبناء الوطن.
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