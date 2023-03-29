«كابتن ماجد» .. بداية شراكة فنية سعودية يابانية

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وأكد الرئيس التنفيذي لشركة مانجا للإنتاج الدكتور عصام بخاري، أن الاتفاقية تأتي في نطاق توسيع الشراكات في مجالات الإنتاج والأعمال الإبداعية مع صناع المحتوى في اليابان والعالم أجمع، متطلعا إلى أن تتكلل هذه الجهود بمشاريع فريدة من نوعها، تسهم في إلهام أبطال المستقبل.
من جهته، أبدى الرئيس التنفيذي لشركة تسوباسا يوشيرو إيواموتو، تطلعه إلى العمل مع شركة مانجا الرائدة في مجال المحتوى الإبداعي بمنطقة الشرق الأوسط لصناعة نجاحات جديدة، وإيجاد فرص تجارية متنوعة مع كابتن تسوباسا.
وكان مسلسل الرسوم المتحركة «كابتن تسوباسا» في الأصل عبارة عن قصص مصورة، نشرت عام 1981 بشكل أسبوعي في مجلة «شونن جمب» الخاصة بالمانجا اليابانية، ونظرا لشعبيته الواسعة تم تحويلة إلى مسلسل رسوم متحركة تم بثها بين أعوام 1983، و1986، واحتل المسلسل المرتبة الـ41 ضمن قائمة أفضل 100 مسلسل أنمي.
مسلسل «كابتن تسوباسا»
- في الأصل عبارة عن قصص مصورة نشرت عام 1981
- نظرا لشعبيته الواسعة تم تحويله إلى مسلسل رسوم متحركة
- تم بثه بين أعوام 1983، و1986
- واحتل المسلسل المرتبة الـ41 ضمن قائمة أفضل 100 مسلسل أنمي
- جرت دبلجته إلى عدة لغات أبرزها العربية
- نال شهرة وشعبية كبيرة في العالم العربي والشرق الأوسط
- بيعت من قصص المانجا الخاصة بكابتن تسوباسا 82 مليون نسخة
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