شكرا لقرائتكم خبر «كابتن ماجد» .. بداية شراكة فنية سعودية يابانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت شركة «مانجا» للإنتاج، التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان «مسك»، اتفاقية شراكة مع شركة تسوباسا اليابانية، للتعاون في مجال الإنتاج والتوزيع تتعلق بالكابتن تسوباسا المعروف في العالم العربي بالكابتن ماجد، وذلك بحضور مؤلف سلسة «كابتن تسوباسا» يوئيتشي تاكاهاشي، وعدد من وسائل الإعلام اليابانية.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة مانجا للإنتاج الدكتور عصام بخاري، أن الاتفاقية تأتي في نطاق توسيع الشراكات في مجالات الإنتاج والأعمال الإبداعية مع صناع المحتوى في اليابان والعالم أجمع، متطلعا إلى أن تتكلل هذه الجهود بمشاريع فريدة من نوعها، تسهم في إلهام أبطال المستقبل.

من جهته، أبدى الرئيس التنفيذي لشركة تسوباسا يوشيرو إيواموتو، تطلعه إلى العمل مع شركة مانجا الرائدة في مجال المحتوى الإبداعي بمنطقة الشرق الأوسط لصناعة نجاحات جديدة، وإيجاد فرص تجارية متنوعة مع كابتن تسوباسا.

وكان مسلسل الرسوم المتحركة «كابتن تسوباسا» في الأصل عبارة عن قصص مصورة، نشرت عام 1981 بشكل أسبوعي في مجلة «شونن جمب» الخاصة بالمانجا اليابانية، ونظرا لشعبيته الواسعة تم تحويلة إلى مسلسل رسوم متحركة تم بثها بين أعوام 1983، و1986، واحتل المسلسل المرتبة الـ41 ضمن قائمة أفضل 100 مسلسل أنمي.

مسلسل «كابتن تسوباسا»

