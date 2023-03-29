لا تكثروا من الشوربة سريعة التحضير

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعت الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى عدم الإكثار من استهلاك الشوربة سريعة التحضير، لاحتوائها على كمية كبيرة من الملح والمواد الحافظة. وأوضحت الهيئة أن الشوربة تعد من الأطعمة المهمة والمفيدة في الموائد الرمضانية، بوصفها مصدرا جيدا للبروتينات والفيتامينات والألياف الغذائية. ونصحت بتحضيرها منزليا باستخدام مكونات طبيعية، مثل الشوفان والعدس والجريش، والخضراوات واللحوم الطازجة، وإضافة التوابل والأعشاب الطبيعية، مثل: الزعتر والكركم والزنجبيل والثوم والليمون، وتجنب استخدام المساحيق الصناعية.

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