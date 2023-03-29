التطبيقات تسهم في زيادة تحصيل مادة الرياضيات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت دراسة أجريت بجامعة أم القرى أن التقنيات الحديثة مثل الإنترنت والتطبيقات البرمجية أسهمت في تحسين كثير من القطاعات، منها التعليمية، في تبني وتحقيق التميز في تقديم خدماتها للمستفيدين، التي كشفت عن أثر استخدام نظام إدارة التعلم في تحسين مستوى تعلم طلاب المرحلة المتوسطة في مادة الرياضيات، والوصول إلى نتائج أكثر تأكيدا.

وتكونت عينة الدراسة التي أجراها الباحث عبدالرحمن الرشيد، من كلية التربية بجامعة الملك سعود من طلاب صفين مختلفين من المرحلة المتوسطة: مرحلة الأول متوسط شملت 46 طالبة راوحت أعمارهن بين 11 و13 سنة بمتوسط عمري 12.09، وانحراف معياري 0.51، وُزعن على مجموعتين تجريبية وضابطة، ومرحلة الثالث متوسط شملت 50 طالبا راوحت أعمارهم بين 13 و15 سنة بمتوسط عمري 14.11، وانحراف معياري 0.37، موزعين على مجموعتين تجريبية وأخرى ضابطة.

وعملت الدراسة على تطبيق منصة الكترونية تعليمية شاملة مغلقة المصدر (بوابة المستقبل)، تحوي عددا من الوظائف التقنية الخاصة بجميع أطراف العملية التعليمية، للحصول على عملية تعليمية الكترونية مكتملة الأركان، إذ تشكلت المنصة من مجموعة من الأدوات التقنية لجميع المستفيدين، بهدف تعزيز التعلم وتحسين كفاءته، وذلك بإجراء العملية التعليمية في مسارين متوازيين (تقليدي- بوابة المستقبل) لعام دراسي كامل.

وكشفت نتائج الدراسة التي تعزز استخدام نظام إدارة التعلم في أوساط مؤسسات التعليم الأساسي في تدريس مادة الرياضيات، أن هناك وجود فروق ذات دلالة إحصائية لصالح المجموعتين التجريبيتين في ارتفاع معدلات تحصيل مادة الرياضيات لديهم مقارنة بمثلائهم في المجموعتين الضابطتين.

الدراسة وكيفية إجرائها

