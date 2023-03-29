إلزام المباني بإحكام التسوير حماية للأطفال - #عاجل

ألزمت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ملاك المباني التي في طور الإنشاء، أحكام إغلاق الجزء السفلي من الأسوار المؤقتة، بحيث لا تسمح بدخول الأطفال إلى مواقع الإنشاءات حفاظًا على سلامتهم وحماية لهم، على أن يتم تطبيق اشتراطات الأمن والسلامة.

فيذ التسوير الخارجي للمباني، لافتة إلى أن المقاول مسؤول مسؤولية كاملة عن أي ضرر يلحقه بأية أطراف بشرية أو مادية، على أن تمنح المنشآت التجارية مهلة 3 أشهر للتقيد بمتطلبات التسوير.

سور مؤقت

وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، كانت قد أصدرت دليل تسوير مواقع الأعمال الإنشائية، والذي تضمن عددًا من التعليمات الفنية، والتي تهدف إلى الحد من التشوه البشري وتحسين المشهد الحضري، وتخصيص حيز لتخزين مواد البناء المستخدمة في المشروع، وفصل أماكن العمل والتشوين عن المحيط الخارجي.

ومن أبرز ما تضمنه الدليل، وجوب إنشاء سور مؤقت في موقع المشروع، وفي حال إقامة السور المؤقت خلاف المواصفات الفنية وأنظمة السلامة فليزم على المقاول سرعة تصحيح وضع السور، على أن يمنع إزالة أو قص أية أشجار تقع في الأرصفة المحيطة بالموقع لغرض تأسيس السور المؤقت.

المشهد الحضري

يحدد الدليل مدة إقامة السور المؤقت بـ5 سنوات من إصدار رخصة البناء، ويتعين على المقاول والمالك تخزين مواد البناء داخل حدود الملكية، على أن يتم تطبيق مخالفة ممارسة النشاط خارج نطاق الترخيص أو استخدام الأرصفة العامة أو مناطق الارتداد في الإهمال الخاصة بدون ترخيص أشغال الرصيف، فيما يتم احتساب رسوم إشغال الأرصفة العامة والطرق عند إقامة السور المؤقت خارج حدود الملكية وفق لائحة رسوم الخدمات البلدية.

وأصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، خلال الأشهر القليلة الماضية عددا من الأنظمة المتعلقة بالمباني التي في طور الإنشاء، والتي تهدف إلى تحسين المشهد الحضري ومعالجة مظاهر التشوه البصري، كان آخرها دليل تغطية واجهات المنشآت.

من دليل تسوير المواقع الإنشائية

- تخصيص حيز لتخزين مواد البناء.

- التخزين داخل حدود الملكية.

- فصل أماكن العمل عن الخارج.

- إنشاء سور مؤقت في الموقع.

- منع إزالة أو قص أية أشجار محيطة.