تطبيق التنظيم الإداري لمحافظات جدة والطائف والأحساء على7 محافظات

وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم، خلال الجلسة التي عقدها المجلس في قصر السلام بجدة، على تطبيق التنظيم الإداري لمحافظات (جدة، والطائف، والأحساء) - الصادر بالبند ( أولاً ) من قرار مجلس الوزراء رقم ( 187 ) وتاريخ 9 / 5 / 1435هـ - على محافظات (القطيف، وخميس مشيط، والخبر، والجبيل، وحفر الباطن، والخرج، وينبع).

محادثات ولي العهد

وفي بداية الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على فحوى الاتصالات الهاتفية التي جرت بين ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس فرنسا، ورئيس مجلس الوزراء العراقي، ورئيس الصين، وما تضمنته من استعراض العلاقات وأوجه الشراكة وتعزيز التعاون مع المملكة.

الاجتماع الوزاري الخليجي

وأوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري، أن مجلس الوزراء تناول إثر ذلك مخرجات الاجتماع الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته 155 وما اشتملت عليه من مضامين حول مستجدات العمل الخليجي المشترك، وتطورات القضايا السياسية على المستويين الإقليمي والدولي.

مستجدات الأحداث العالمية

واستعرض المجلس ، مستجدات الأحداث على الساحة العالمية، مجدداً إدانة محاولات حرق المصحف الشريف، والتأكيد على ضرورة ترسيخ قيم الحوار والتسامح والاحترام ورفض كل ما من شأنه نشر الكراهية والتطرف.

واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

قرارات المجلس

- التباحث مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في شأن مشروع اتفاقية بين المملكة والوكالة الدولية للطاقة الذرية في شأن برنامج الموظفين المهنيين المبتدئين.

- الموافقة على انضمام السعودية إلى اتفاقية البن الدولية.

- اتفاقية مقر بين حكومة المملكة والمجلس الدولي للتمور.

- مذكرة حول منح السعودية صفة شريك الحوار في منظمة شنجهاي للتعاون.

- التباحث مع الجانبين السنغالي والأرجنتيني في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم للتعاون في المجال الثقافي.

- التباحث مع الجانب التركي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية.

- مذكرة تفاهم مع إسبانيا للتعاون في مجال السياحة.

- التوقيع على مشروع اتفاقية بين المملكة وبريطانيا في مجال خدمات النقل الجوي.

- التباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني.

- اتفاقية تعاون بين المملكة والهند في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

- التباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني.

- تطبيق التنظيم الإداري لمحافظات ( جدة، والطائف، والأحساء ) - الصادر بالبند ( أولاً ) من قرار مجلس الوزراء رقم ( 187 ) وتاريخ 9 / 5 / 1435هـ - على محافظات ( القطيف، وخميس مشيط، والخبر، والجبيل، وحفر الباطن، والخرج، وينبع ).

- تعديل البند ( رابعاً ) من الأحكام المنظمة للجنة الوطنية لمكافحة التبغ ليكون بالنص الآتي: "يكون للجنة أمانة مقرها في هيئة الصحة العامة بالرياض".

- تعديل عدد من مواد تنظيم هيئة حقوق الإنسان.

الترقيات

ـ ترقية المهندس فوزان بن عبدالعزيز الفوزان إلى وظيفة ( مدير عام ) بالمرتبة (14) بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

ـ ترقية عبدالعزيز بن حسين بن ناصر المالكي إلى وظيفة ( مستشار مالي ) بالمرتبة (14) بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.