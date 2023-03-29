كتلة قطبية باردة تتجه لعدة دول من بينها السعودية

تُشير نواتج مُخرجات النماذج الجوية العددية في مركز طقس العرب الإقليمي إلى اندفاع كُتلة هوائية قطبية المنشأ وشديدة البرودة عبر مُختلف طبقات الغلاف الجوي من شمال القارة الأوروبية نحو تركيا وسوريا وشمال مصر والسعودية.

وقال المركز في تغريدة عبر حسابه في "تويتر": نراقب احتمالية اقتراب كتلة قطبية شديدة البرودة ونادرة الحدوث لمثل هذا الوقت من العام من الحوض الشرقي للبحر المتوسط لتؤثر على بلاد الشام والعراق وشمال مصر والسعودية نهاية الأسبوع.

وأضاف: "ينسجم هذا الحدث مع توقعاتنا السابقة بان يمتد الشتاء لفترة اطول من المعتاد".