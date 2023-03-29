

الخرج 07 رمضان 1444 هـ الموافق 29 مارس 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج بديوان المحافظة اليوم، رؤساء المراكز والمعرفين وجمعاً من المواطنين .

واستهل سموه كلمته بشكر الله تعالى على ما تنعم به البلاد من نعمة الأمن والأمان والاستقرار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير

وفي الختام سأل سموه الله عز وجل أن يتقبل من الجميع صيامهم وصالح أعمالهم.

// انتهى //

01:50ت م

0018



الخرج 07 رمضان 1444 هـ الموافق 29 مارس 2023 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج بديوان المحافظة اليوم، رؤساء المراكز والمعرفين وجمعاً من المواطنين .واستهل سموه كلمته بشكر الله تعالى على ما تنعم به البلاد من نعمة الأمن والأمان والاستقرار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، مؤكداً أهمية الأمانة والمسؤولية الملقاة على الجميع في الحفاظ على أمن الوطن والمواطن، وحفظ مكتسباته ومقدراته عبر التعاون وتضافر الجهود بين المواطن والمسؤول.وفي الختام سأل سموه الله عز وجل أن يتقبل من الجميع صيامهم وصالح أعمالهم.// انتهى //01:50ت م0018

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو محافظ الخرج يستقبل رؤساء المراكز وأهالي المحافظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.