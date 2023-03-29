السعودية اليوم / سمو محافظ الطائف يلتقي مدير مركز خدمات أوقاف الطائف



الطائف 07 رمضان 1444 هـ الموافق 29 مارس 2023 م واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف أهمية تطوير الأوقاف، وتعزيز دورها التنموي في مختلف المجالات الصحية والتعليمية والثقافية كونها من الموارد الاقتصادية المهمة، وإحدى أدوات المسؤولية الاجتماعية التي تسهم في تحقيق التكافل بين المجتمع وتنميته .

جاء ذلك خلال استقباله مدير مركز خدمات أوقاف الطائف طلال العبيدي، الذي قدم عرضاً يتضمن الحلول لأبرز التحديات التي تعيق طرح الأصول العقارية وتنميتها، وتعظيم الأثر الوقفي لها، مما ينعكس ذلك على تنمية الاستثمارات العقارية بالمحافظة بشكل عام .

وأشار سموه إلى أن العمل على تطوير الأوقاف يجب أن يتضمن تذليل العقبات لها لتحقيق الاستفادة من مصارفها الوقفية.

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